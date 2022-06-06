Ремонт дворов в некоторых муниципалитетах Вологодской области оказался на грани срыва

Ремонт во дворах в некоторых муниципалитетах Вологодской области оказался на грани срыва. Пишет 35media.ru.

Из-за роста цен на строительные материалы в некоторых районах области не хватает средств на благоустройство дворов. С трудностями одни из первых столкнулись власти Харовска. Там в этом году планировали обустроить три придомовые территории. Проектно-сметная документация на каждый объект составлена еще в прошлом году. Тогда, по оценке специалистов, на реконструкцию каждого объекта планировали направить по 2,5 миллиона рублей. Сейчас подрядчики просят вдвое больше. В правительстве готовы идти на такие уступки при условии корректировки проектов.

«Федеральный закон, в соответствии с которым заключаются контракты, позволяет увеличивать стоимость: 10 процентов — это непредвиденные расходы либо до 30 процентов — в случае удорожания материалов, которые нужно использовать на том или ином объекте. Когда скорректируют, мы будем понимать точную сумму. Будем рассматривать вопрос о выделении дополнительных средств, в том числе и из областного бюджета», говорит начальник департамента строительства Вологодской области Дмитрий Буслаев.

Из бюджета Вологодской области при необходимости выделят дополнительные денежные средства.