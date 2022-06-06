В Вологодской области появится новый туристический экомаршрут «Северное диво»

06.06.2022 [Общество]

В Вологодской области появится новый туристический экомаршрут «Северное диво». Его разработали участники II Всероссийского молодежного форума «Экосистема».

Маршрут включает в себя достопримечательности Великоустюгского района: геологический заказник «Урочище Стрельна», фонтанирующий источник в Опоках и родник Васькин ключ на левом берегу реки Сухоны. В ближайшее время маршрут передадут в управление туризма Великого Устюга для проработки всех деталей. Сообщается на официальной странице Вологодской области в ВК.

Тэги: Туризм

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