В Вологодской области появится новый туристический экомаршрут «Северное диво». Его разработали участники II Всероссийского молодежного форума «Экосистема».

Маршрут включает в себя достопримечательности Великоустюгского района: геологический заказник «Урочище Стрельна», фонтанирующий источник в Опоках и родник Васькин ключ на левом берегу реки Сухоны. В ближайшее время маршрут передадут в управление туризма Великого Устюга для проработки всех деталей. Сообщается на официальной странице Вологодской области в ВК.