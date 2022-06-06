Вологжанин Николай Гуляев стал новым президентом Союза конькобежцев России.

За кандидатуру Олимпийского чемпиона 1988 года в беге на 1000 метров отдали свои голоса 34 делегата. За его ближайшего конкурента, Алексея Кравцова, возглавлявшего СКР с 2009 года проголосовал 21 делегат.



Николай Гуляев родился в Вологде. Здесь же закончил школу в 1983 году. Будущий олимпийский чемпион начал заниматься коньками в 1976 году. Его наставником стал Юрий Николаевич Осадкин, впоследствии заслуженный тренер РСФСР и СССР. Учась в десятом классе, Николай становится чемпионом области среди юношей в многоборье, на «Беломорских играх» в Архангельске он стал первым на дистанции 1000 м, на первенстве страны среди юношей в многоборье был десятым.



Олимпийский чемпион 1988 года в беге на 1000 м, чемпион мира и Европы 1987 года в классическом многоборье, двукратный чемпион СССР (1987, 1992).