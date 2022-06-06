Вологжанин Николай Гуляев стал новым президентом Союза конькобежцев России

06.06.2022 [Спорт]

Вологжанин Николай Гуляев стал новым президентом Союза конькобежцев России.

За кандидатуру Олимпийского чемпиона 1988 года в беге на 1000 метров отдали свои голоса 34 делегата. За его ближайшего конкурента, Алексея Кравцова, возглавлявшего СКР с 2009 года проголосовал 21 делегат.

Николай Гуляев родился в Вологде. Здесь же закончил школу в 1983 году. Будущий олимпийский чемпион начал заниматься коньками в 1976 году. Его наставником стал Юрий Николаевич Осадкин, впоследствии заслуженный тренер РСФСР и СССР. Учась в десятом классе, Николай становится чемпионом области среди юношей в многоборье, на «Беломорских играх» в Архангельске он стал первым на дистанции 1000 м, на первенстве страны среди юношей в многоборье был десятым.

Олимпийский чемпион 1988 года в беге на 1000 м, чемпион мира и Европы 1987 года в классическом многоборье, двукратный чемпион СССР (1987, 1992).

Тэги: коньки, Гуляев

ТОП НЕДЕЛИ

Алексей Мордашов: «Я боюсь, мы не очень понимаем масштаб бедствия»
Масочный режим в Вологодской области отменен
В Вологодской области профессия военного стала самой востребованной на рынке
Результаты ОГЭ родители и ученики могут узнать на специальном интернет сайте
Выжившая в ДТП под Череповцом девочка-подросток пришла в сознание
В Вологде с 21 июня отменят поворот налево с улицы Ленинградской на Гончарную
«Северсталь»: ситуация на рынке крайне напряженная
В Великоустюгском районе бык насмерть забодал доярку
Как начало военной спецоперации повлияло на психическое здоровье россиян: интервью с психологом
В Вологде двое дачников угрожали расправой председателю садового товарищества

Похожие новости

Евгения Лаленкова завоевала две бронзы на этапе кубка мира по конькобежному спорту

Соревнования проходят в эти выходные в американском Солт-Лейк-Сити

1519
0

Вологжанин Николай Трусов взял золото на первом этапе кубка мира по конькобежному спорту среди нео-сеньоров

Соревнования прошли в немецком городе Инцелль

1000
0

Второе золото чемпионата России завоевала череповецкая конькобежка Евгения Лаленкова

На этот раз ей покорилась дистанция 5000 метров

760
0

Вологжанка взяла серебро на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

Турнир «Кубок Коломенского Кремля» проходит в эти дни в подмосковной Коломне

 

1390
0

Вологодские спортсмены взяли два золота на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

Два вологодских конькобежца одержали победу в первый день всероссийских соревнований по конькобежному спорту «На призы конькобежного центра «Коломна»

1874
0

Вологодские спортсмены завоевали золото на межрегиональных соревнованиях по конькобежному спорту

Турнир проходит в эти дни в Оленегорске Мурманской области

1935
0

Вологодские конькобежцы завоевали шесть медалей на межрегиональных соревнованиях

Турнир состоялся в Санкт-Петербурге 28-29 января

1752
0

Бесплатное массовое катание на коньках пройдет на стадионе «Локомотив» в Вологде 3 января

Время акции - с 10 до 15 часов

5110
1

Череповчанка Евгения Лаленкова завоевала бронзу Чемпионата Европы по конькобежному спорту

Соревнования проходили с 7 по 10 февраля в Германии

1438
0

Вологодские конькобежцы завоевали две медали Кубка мира в Польше

Соревнования прошли с 7 по 9 декабря

1609
0

Вологжане завоевали медали Всероссийских соревнований по конькобежному спорту

Станислав Кукушкин стал серебряным призером на дистанции 500 метров.

1391
0

4 января на стадионе "Локомотив" в Вологде можно будет бесплатно покататься на коньках

Бесплатный вход будет с 11:00 до 17:00

3600
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жительница Череповца ударила мужа ножом за то, что он взял её телефон
Хоккеисты Робин Пресс и Адам Лишка не продлили сотрудничество с командой «Северстали»
Житель Вологды украл 20 тысяч рублей из закрытой на ночь аптеки
Ремонт дворов в некоторых муниципалитетах Вологодской области оказался на грани срыва
В Великоустюгском районе лесовоз съехал в кювет: водитель погиб
В Вологодской области появится новый туристический экомаршрут «Северное диво»
Вологжанин Николай Гуляев стал новым президентом Союза конькобежцев России
 
30.05.2022 [Общество]

Чистый Дор: волонтеры спасают забытый деревянный храм в Кирилловском районе и им требуется помощь

1371
0
06.06.2022 [БлогоVO]

Вологда глазами художницы Анастасии Коваленко

294
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

940
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика