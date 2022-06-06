В Череповецком районе в Рыбинское водохранилище съехала машина

06.06.2022 [Общество]

В Череповецком районе в Рыбинское водохранилище съехала машина. Происшествие случилось напротив шлагбаума в Костяевке. Сообщают очевидцы.

«Ограждение снесено трактором зимой. Народ стал парковаться на очень узком участке берега. И вот. Никто не пострадал. Насчёт машины не уверена», — пишет Елена Крюкова. 

Ранее жители Костяевки поднимали вопрос восстановления ограждения перед властями. После того, как ограждение было сломано, там стали парковать машины, отдыхающие разводили костры, несмотря на запретительный знак. 3 мая жители написали, что обратилась к заместителю руководителя администрации Череповецкого района Артёму Соколову с данной проблемой. Однако, за месяц проблема не решилась.

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Тэги: авария, машина, дороги

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