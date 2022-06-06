В Череповце на территории Северстали зацвела сакура

06.06.2022 [Общество]

На территории завода Северсталь в Череповце зацвела сакура. Об этом сообщил генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.

«Явление необычное для наших климатических условий. Как говорят специалисты, объяснением служит дополнительное тепло, создаваемое на производственной площадке агрегатами. На территории города условия для цветения были бы не такими благоприятными. Поэтому наши работники имеют удовольствие любоваться цветущей сакурой», — говорит он.

Тэги: сакура

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