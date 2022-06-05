В Великом Устюге в бывшем клубе речников под обшивкой нашли фрески

05.06.2022 [Общество]

В Великом Устюге в бывшем клубе речников под обшивкой сохранились фрагменты храмовой живописи.

Храм Сретения Владимирский иконы Божией Матери был закрыт в советское время и большинству устюжан известен как клуб речников. Сейчас церковь пытаются восстановить.

Местная жительница вспоминает, что ее брат ещё в советские времена рассказывал, что когда устанавливали елку в клубе, а она была крутящаяся, ему пришлось залезать под потолок, чтобы закрепить крюк.

«Так вот, говорил, что сначала не заметил эти фрески, но поймал себя на мысли, что на него кто-то смотрит. Осветил фонариком „чердак“, а там красота и ангелы огромные на него смотрят».

Сретенский собор состоит из двух церквей — холодная во имя Сретения иконы Владимирской Божией Матери и теплой во имя святых Равноапостольских Жен Мироносиц. Первая деревянная церковь во имя Сретения иконы Владимирской Божией Матери построена в 1446 году в честь победы устюжан над казанскими татарами подступавшими к городу. Сретенско-Мироносицкая церковь являлась одним из наиболее ранних обетно-победных храмов-памятников Великого Устюга. Видимо по этому, построенный в 1690 году вместо деревянного — каменный храм, имел пять куполов и выглядел очень парадно. Строился храм иждивением московского купца Симеона Хрисанфова Шиловцева. Сретенско-Мироносицкая церковь имела два придела — во имя святого Симеона Богоприимца (освящен в 1694) и во имя Николая Чудотворца.

В мае 1925 года началась перестройка Сретенско-Мироносицкой церкви под клуб водников (Клуб речников). Тяжба между прихожанами и властью длилась почти год. Директор музея Н. Г. Бекряшев, например, доказывал, что здание является уникальным памятником архитектуры и поэтому его следует сохранить. Больше всех настаивал на перестройке секретарь комиссии Л. Н. Тюкавин и проект перестройки был утвержден. С западной стороны сделали двухэтажную пристройку, где разместились фойе и ряд помещений. С южной стороны пристроили вестибюль. С восточной — аппаратную. 15 мая 1926 года в бывшей Сретенско-Мироносицкой церкви торжественно открылся Клуб водников (Клуб речников). 25 января 2002 года клуб сгорел, от Сретенско-Мироносицкой церкви остался лишь обгоревший остов. Силами устюжан церковь восстанавливается. 

 

Тэги: церкви, восстановление храмов
Фото Сретенский собор в Великом Устюге

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