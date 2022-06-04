Житель Кичменгско-Городецкого района насмерть забил знакомого поленом

04.06.2022 [Происшествия]

В Кичменгско-Городецком районе суд вынес приговор местному жителю Т., который убил знакомого поленом.

Инцидент произошёл в квартире общей подруги мужчин. Потерпевший Ш. настойчиво оказывал хозяйке квартиры знаки внимания. Это не понравилось подсудимому, и он заступился за женщину, но получил отпор. Тогда Т. взял на кухне берёзовое полено и несколько раз ударил пострадавшего по голове, причинив смертельную травму.

«Позже подсудимый утверждал, что находился состоянии необходимой обороны, однако суд установил, что после вспыхнувшей перепалки Ш. успокоился и сел на диван, но подсудимый прошел из комнаты в кухню и вернулся обратно, уже сам напав на потерпевшего», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Смягчающими обстоятельствами по делу суд признал явку с повинной и аморальное поведение потерпевшего. С учётом этого осуждённому назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.

Тэги: убийство, ревность, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

Масочный режим в Вологодской области отменен
Знатоки «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на вопрос юриста из Вологды
Результаты ОГЭ родители и ученики могут узнать на специальном интернет сайте
В Вологодской области профессия военного стала самой востребованной на рынке
По предварительным данным Всероссийской переписи, население страны увеличилось на 2 млн человек за счет мигрантов
Выжившая в ДТП под Череповцом девочка-подросток пришла в сознание
В Вологде с 21 июня отменят поворот налево с улицы Ленинградской на Гончарную
Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Череповецком районе
В Вологде завершён первый этап ремонта моста через реку Шограш
«Северсталь»: ситуация на рынке крайне напряженная

Похожие новости

Житель Вашкинского района убил жену за пропажу 4500 рублей

Суд приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима и обязал выплатить сестре погибшей 150 тысяч рублей

801
0

Завершено расследование уголовного дела по факту похищения и убийства вологодского предпринимателя Александра Лешукова

Тело потерпевшего с признаками насильственной смерти было обнаружено в реке Тошня 8 июля 2021 года

2736
0

Житель Грязовецкого района насмерть забил собутыльника молотком

За убийство суд приговорил его к восьми годам колонии особого режима

647
0

В Вологодской области задержан мужчина, который целый месяц скрывался после двойного убийства

Поиски подозреваемого продолжались с 22 апреля

1226
0

В Вологде полицейские установили личность женщины, которую нашли убитой в Говоровском проезде

Расследование уголовного дела продолжается

3977
0

В Вологде возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой нашли у дома в Говоровском проезде

Подозреваемого в преступлении задержали. Он сознался в содеянном.

3047
0

Жительницу Вологды будут судить за убийство знакомой из ревности

Выяснилось, что после она также покушалась на убийство своего сожителя

862
0

Житель Бабушкинского района заявил об убийстве жены, чтобы припугнуть её за грязную посуду и неприготовленный обед

За заведомо ложный вызов спецслужб суд оштрафовал его на 1000 рублей

1150
0

В лесах Шекснинского района может скрываться подозреваемый в двойном убийстве

В начале мая мужчину видели местные жители

2475
0

Полиция нашла того, кто убил кроликов и страусов в гостевом доме с мини-зоопарком в Вологде

Раскрыть преступление помогли записи с видеокамер и ветеринары

3927
0

Отца детей, тела которых нашли в квартире на улице Северной в Вологде, проверят на полиграфе

Расследование уголовного дела продолжается

4076
0

Тела женщины и двоих детей нашли в доме в Вологде

Тела обнаружил глава семейства

3494
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Кичменгско-Городецкого района насмерть забил знакомого поленом
Правительство РФ одобрило льготную ипотеку на самостоятельное строительство домов
В Вологде двое дачников угрожали расправой председателю садового товарищества
В Череповце семь человек эвакуировали из-за пожара в квартире
Антрополог Елена Сударикова прочтет научно-популярную лекцию в Вологде 2 июля
В Череповце из-за пожара в бане оказались повреждены четыре дачных участка
Прокуратура: в Вологодской области может сорваться реализация двух нацпроектов
 
30.05.2022 [Общество]

Чистый Дор: волонтеры спасают забытый деревянный храм в Кирилловском районе и им требуется помощь

1200
0
04.06.2022 [БлогоVO]

Михаил Мишустин удовлетворил мою просьбу о запуске ипотечной программы на строительство частных жилых домов своими силами

463
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

870
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика