Житель Кичменгско-Городецкого района насмерть забил знакомого поленом

В Кичменгско-Городецком районе суд вынес приговор местному жителю Т., который убил знакомого поленом.

Инцидент произошёл в квартире общей подруги мужчин. Потерпевший Ш. настойчиво оказывал хозяйке квартиры знаки внимания. Это не понравилось подсудимому, и он заступился за женщину, но получил отпор. Тогда Т. взял на кухне берёзовое полено и несколько раз ударил пострадавшего по голове, причинив смертельную травму.

«Позже подсудимый утверждал, что находился состоянии необходимой обороны, однако суд установил, что после вспыхнувшей перепалки Ш. успокоился и сел на диван, но подсудимый прошел из комнаты в кухню и вернулся обратно, уже сам напав на потерпевшего», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Смягчающими обстоятельствами по делу суд признал явку с повинной и аморальное поведение потерпевшего. С учётом этого осуждённому назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.