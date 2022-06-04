В Вологде двое дачников угрожали расправой председателю садового товарищества

04.06.2022 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего и 35-летнего местных жителей, которые угрожали председателю садового товарищества.

36-летний потерпевший рассказал, что задержанные — владельцы садовых участков — пришли к нему и стали высказывать претензии по поводу его работы.

«Между мужчинами разгорелся скандал, в ходе которого пришедшие граждане стали угрожать расправой председателю общества садоводов», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанных передали полицейским для выяснения обстоятельств и причин происшествия.

Тэги: ссора, дачники, угрозы, Росгвардия

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