В Череповце семь человек эвакуировали из-за пожара в квартире

В Череповце семь человек, в том числе двоих детей, эвакуировали из-за пожара в квартире на Октябрьском проспекте.

Сообщение о возгорании в доме № 72а поступило 3 июня в 13:20. В квартире на 13 этаже загорелся электрический тройник, включённый в розетку.

«ПОВРЕЖДЕНО: внутренняя отделка и имущество квартиры; закопчены стены и потолок на входной площадке возле дверей квартиры», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Предварительная причина происшествия — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.