В Череповце семь человек эвакуировали из-за пожара в квартире

04.06.2022 [Происшествия]

В Череповце семь человек, в том числе двоих детей, эвакуировали из-за пожара в квартире на Октябрьском проспекте.

Сообщение о возгорании в доме № 72а поступило 3 июня в 13:20. В квартире на 13 этаже загорелся электрический тройник, включённый в розетку.

«ПОВРЕЖДЕНО: внутренняя отделка и имущество квартиры; закопчены стены и потолок на входной площадке возле дверей квартиры», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Предварительная причина происшествия — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

Тэги: пожар, эвакуация, электричество
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Масочный режим в Вологодской области отменен
Знатоки «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на вопрос юриста из Вологды
Результаты ОГЭ родители и ученики могут узнать на специальном интернет сайте
По предварительным данным Всероссийской переписи, население страны увеличилось на 2 млн человек за счет мигрантов
Выжившая в ДТП под Череповцом девочка-подросток пришла в сознание
В Вологде с 21 июня отменят поворот налево с улицы Ленинградской на Гончарную
В Вологодской области профессия военного стала самой востребованной на рынке
Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Череповецком районе
23-летний водитель автомобиля погиб в ДТП в селе Бабушкино Вологодской области
В Вологде завершён первый этап ремонта моста через реку Шограш

Похожие новости

В Череповце из-за пожара в бане оказались повреждены четыре дачных участка

Сгорели: дом, баня, несколько теплиц и хозяйственные постройки

373
0

Семеро козлят и четыре козы погибли при пожаре в Тарногском районе

Предварительная причина возгорания — поджог

357
0

Двое детей и четверо взрослых пострадали при пожаре в Шекснинском районе

Одного из пострадавших — 57-летнего мужчину — госпитализировали с ожогами до 80% тела

625
0

В Соколе на улице Мусинского сгорела хозяйственная постройка

Предварительные причины пожара  — неосторожное обращение с огнём или поджог

824
0

Пожар на деревообрабатывающем предприятии произошел в Вологодском районе

В одном из цехов загорелся бункер для опилок

1008
0

В Вологде во дворе поликлиники РЖД на улице Челюскинцев произошёл пожар

По данным регионального ГУ МЧС, загорелась неэксплуатируемая бесхозная постройка

1089
0

В Устюженском районе пенсионерка погибла при пожаре в дачном доме

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи

687
0

В Череповецком районе из-за неисправного камина произошёл пожар в частном доме

Жильё принадлежит 15-летней школьнице

749
0

В Череповце девять человек эвакуировали из-за пожара в квартире дома на улице Металлургов

Одного мужчину спасли пожарные

667
0

В Великом Устюге 12-летний школьник сам вышел из квартиры, в которой случился пожар

Предварительная причина возгорания — неисправность электрооборудования

1212
0

В Вологде двое мужчин пострадали при пожаре в котельной на улице Клубова

Один отравился угарным газом, второй получил ожоги

1368
0

Мужчина погиб при пожаре в Вологде

Деревянный дом загорелся на улице Ершовской в ночь с 13 на 14 мая

1505
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце семь человек эвакуировали из-за пожара в квартире
Антрополог Елена Сударикова прочтет научно-популярную лекцию в Вологде 2 июля
В Череповце из-за пожара в бане оказались повреждены четыре дачных участка
Прокуратура: в Вологодской области может сорваться реализация двух нацпроектов
Общественная палата Вологодской области 6-го созыва приступила к работе
В Устюженском районе экс-полицейского будут судить за взятку
Суд отклонил апелляционную жалобу замначальника МИФНС №11 Светланы Ермолиной об изменении меры пресечения
 
30.05.2022 [Общество]

Чистый Дор: волонтеры спасают забытый деревянный храм в Кирилловском районе и им требуется помощь

1151
0
04.06.2022 [БлогоVO]

Михаил Мишустин удовлетворил мою просьбу о запуске ипотечной программы на строительство частных жилых домов своими силами

251
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

847
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика