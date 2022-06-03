В Череповце из-за пожара в бане оказались повреждены четыре дачных участка

03.06.2022 [Происшествия]

В Череповце из-за пожара, возникшего в бане на улице Ивачевского, оказались повреждены несколько дачных участков.

Сообщение о возгорании поступило 2 июня в 13:07. Здание бани, а также дом, несколько теплиц и хозпостроек, принадлежащих 55-летней женщине, сгорели. Ещё два дома, несколько хозяйственных построек и другое имущество повреждены огнём. Общая площадь пожара составила 389 квадратных метров.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: пожар, дачи, баня, короткое замыкание
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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