В Череповце из-за пожара в бане оказались повреждены четыре дачных участка

В Череповце из-за пожара, возникшего в бане на улице Ивачевского, оказались повреждены несколько дачных участков.

Сообщение о возгорании поступило 2 июня в 13:07. Здание бани, а также дом, несколько теплиц и хозпостроек, принадлежащих 55-летней женщине, сгорели. Ещё два дома, несколько хозяйственных построек и другое имущество повреждены огнём. Общая площадь пожара составила 389 квадратных метров.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.