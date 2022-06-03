Общественная палата Вологодской области 6-го созыва приступила к работе

В Вологде прошло первое пленарное заседание Общественной палаты, в ходе которого было избрано руководство и определен состав Палаты.

В работе приняли участие Губернатор области Олег Кувшинников, председатель Законодательного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко, представители Общественной палаты РФ и различных региональных общественных объединений.

Как отметил Глава региона, Общественная палата Вологодской области является важнейшим институтом гражданского общества, которая объединяет лидеров общественного мнения и ведет большую работу по формированию инициатив с мест.

«Очень важно, что вы принимали и продолжаете принимать участие в реализации важнейших социальных проектов региона, в частности, «Народный бюджет» и Градостроительные советы. Вы обеспечиваете контроль за соблюдением чистоты выборных кампаний. Ежегодно проводится гражданский форум, на котором активисты обсуждают самые актуальные проблемы текущей повестки. Вы инициировали создание фонда поддержки наших соотечественников из Луганской и Донецкой народных республик. Я хотел бы поблагодарить членов Общественной палаты 5-го созыва, сказать слова огромной благодарности за конструктивный диалог, а новому созыву желаю плодотворной работы в это непростое время», - сказал Олег Кувшинников.

Общественная палата 5-го созыва принимала активное участие в работе Законодательного Собрания: общественники присутствовали и выражали мнение на заседаниях комитетов областного парламента и во время сессий.

«Я бы хотел поблагодарить членов Палаты 5-го созыва за нашу совместную работу. Вы принимали активное участие в обсуждении законопроектов, которые мы принимали, общественных слушаниях, в том числе по проекту бюджета. Причем, не просто участвовали, но и давали свою экспертную оценку, вносили предложения, которые мы учитывали в нашей совместной работе. Вновь избранным членам Общественной палаты желаю такой же эффективной работы. Уверен, что наше взаимодействие будет продолжаться. Мы прекрасно слышим и понимаем друг друга», - заявил Андрей Луценко.

Региональная Общественная палата также занимается экспертизой проектов нормативных правовых актов. И по итогам прошлого года она вошла в ТОП-10 по активности в рамках общественной экспертизы.

Еще одно достижение – это второе место по итогам прошлого года в региональном рейтинге третьего сектора «Регион-НКО», составленном Общественной палатой РФ совместно с агентством «РАЭКС-Аналитика».

«На первом месте – Москва. И то, что Вологодская область в числе лидеров – не случайно. Это результат работы всего гражданского общества. Причем за этим стоят не просто цифры, а реальная работа институтов поддержки некоммерческого сектора и самого сектора социально ориентированных НКО. Вы все большие молодцы», - отметила член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова.

Что касается планов на ближайшее время, то Общественная палата планирует продолжать мероприятия о поддержке жителей Донбасса, региональных некоммерческих организаций, принимать активное участие в дальнейшем развитии гражданского общества.

«Кроме того, в этом году подписано соглашение с Министерством финансов о том, что Общественная палата Вологодской области будет выступать дискуссионной площадкой для пропаганды распространения нового опыта проведения закупок для государственных и муниципальных нужд, оказания услуг именно в социальной сфере в рамках изменения 189-ФЗ», - рассказал председатель Общественной палаты Вячеслав Приятелев.

На сегодняшнем заседании 5-й созыв Общественной палаты сложил свои полномочия, и тут же к работе приступил вновь избранный состав. Первым решением стало избрание председателя – им вновь стал Вячеслав Приятелев, который уже три года стоит во главе одного из самых эффективных гражданских институтов в нашем регионе.