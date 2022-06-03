В Устюженском районе экс-полицейского будут судить за взятку

В Устюженском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции. Его обвиняют в получении взятки.

«По версии следствия, в 2020 году обвиняемый за денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей скрыл от своего руководства и иных сотрудников правоохранительных органов информацию о незаконной заготовке местным индивидуальным предпринимателем древесины», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Кроме того, после он за взятку согласился оказывать предпринимателю помощь в незаконной заготовке древесины. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.