В Устюженском районе экс-полицейского будут судить за взятку

03.06.2022 [Происшествия]

В Устюженском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции. Его обвиняют в получении взятки.

«По версии следствия, в 2020 году обвиняемый за денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей скрыл от своего руководства и иных сотрудников правоохранительных органов информацию о незаконной заготовке местным индивидуальным предпринимателем древесины», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Кроме того, после он за взятку согласился оказывать предпринимателю помощь в незаконной заготовке древесины. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: взятка, полицейский, уголовное дело

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