Продавцы бытовой техники и электроники в России фиксируют сокращение ассортимента

Ретейлеры фиксируют сокращение ассортимента бытовой техники и электроники из-за отсутствия поставок готовой продукции и проблем с производством внутри страны. Пишет РБК.

Коммерческий директор сети магазинов «Холодильник.ру» Алексей Погудалов рассказал изданию, что максимальное сокращение произошло в категориях, где высока доля европейских, корейских и американских брендов. Это посудомоечные машины, духовые шкафы и варочные панели, встраиваемые холодильники, телевизоры, смартфоны, отдельные сегменты в пылесосах.

Информацию о сокращении ассортимента техники также подтвердил вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин. По его словам это касается смартфонов и планшетов, особенно брендов Samsung и Apple.



Представитель «М.Видео-Эльдорадо» заявил, что они «делают все возможное, чтобы обеспечить максимально широкий ассортимент и привлекательные цены на бытовую технику и электронику».

При этом магазины пытаются заменить бренды на китайские и турецкие.



По словам Погудалова, в части случаев сокращение ассортимента было связано с полной остановкой поставок. «В остальных случаях это проблемы на производстве из-за дефицита комплектующих и невозможности найти обходные пути для „альтернативного“ ввоза готовой продукции», — сообщил он.

После того как Россия начала спецоперацию на Украине, США ввели ограничения на высокотехнологичный экспорт в Россию и ряд других санкций. Они не касались потребительской техники, но из-за возникших проблем с логистикой, валютных колебаний и давления со стороны зарубежной общественности ряд брендов заявил о приостановке работы в России или полном уходе. Также Евросоюз наложил ограничения на поставку электронных товаров для домашнего пользования дороже 750 € и электронных устройств для записи видео или звука стоимостью более 1 € тыс.