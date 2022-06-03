Конкурс на разработку концепции и эскиза проекта благоустройства площади Революции запустили в Вологде

03.06.2022 [Общество]

Открытый конкурс на определение архитектурного бюро для совместной разработки проекта будущих изменений площади Революции организовала АНО «Лаборатория городской среды» при поддержке Администрации города Вологды. К участию приглашаются профессиональные архитектурные сообщества с опытом в области проектирования и развития городских общественных пространств. Заявки принимаются до 19 июня включительно.

«Ключевыми принципами работы с площадью Революции должны стать внимание к её культурно-историческому наследию, работа с идентичностью места и контекстом центрального общественного пространства города, а также учёт запросов горожан в процессе разработки проекта. Одним из условий конкурса является обязательное вовлечение жителей на всех этапах разработки проекта. Приглашаем специалистов со всей страны принять участие в открытом конкурсе», -  пояснила Советник Мэра Вологды по развитию городской среды Надежда Снигирева.

В течение трёх месяцев специалисты Лаборатории городской среды проводили социокультурное исследование, чтобы выявить основные запросы и пожелания горожан. Вологжане могли высказать свои предложения, обратившись в павильон городских исследований, размещенный на площади Революции, посетив экскурсию-дискуссию или с помощью онлайн-опроса.

«Результаты социокультурного исследования станут основой для разработки проекта изменения площади. Горожане отмечают, что важно сохранить историческую ценность площади Революции и в то же время сделать главное событийное пространство города современным и практичным, чтобы площадь стала местом притяжения жителей и гостей города всех возрастов. В группе Лаборатории городской среды в соцсетях опубликован подробный отчёт об этом исследовании. Далее мы планируем разработку и обсуждение концепции развития площади Революции с горожанами и специалистами», - прокомментировала руководитель Лаборатории городской среды Татьяна Жданова.

Заявку на участие в конкурсе необходимо направить на электронную почту [email protected] с темой письма “Конкурс_площадь Революции” до 19 июня 2022 года включительно. Она должна содержать в себе портфолио, мотивационное письмо, предварительное видение развития территории в формате эссе. Подробные условия участия в конкурсе размещены на сайте Лаборатории городской среды. До 6 июля финалиста конкурса выберет экспертная комиссия, в которую войдут специалисты в области комплексного развития территорий, архитектуры, градостроительства, социокультурного проектирования и вовлечения жителей в проекты развития городской среды.Разработку и обсуждение с горожанами проекта благоустройства центрального общественного пространства планируется завершить к концу этого года.

Лаборатория городской среды – городской центр компетенций, созданный при поддержке мэра Вологды Сергея Воропанова в 2020 году. По проектам архитекторов уже благоустроены бульвар на улице Пирогова и 1-очередь парка в Осановской роще, в настоящее время ведутся работы по благоустройству Затоновского берега. Реализация этих проектов идет в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Тэги: площадь Революции, общественные пространства

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