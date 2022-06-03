Три медали завоевали вологжане на Чемпионате СЗФО по дзюдо среди молодежи до 23 лет, который прошел во Пскове с 29 мая по 1 июня.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из всех регионов Северо-Запада России. Медали разыгрывались в различных весовых категориях.
В весовой категории 57 кг среди женщин победу одержала Алеся Рицкая. Среди мужчин в весовой категории 60 кг серебряным призёром стал Павел Беляев, в весовой категории 66 кг Александр Воловников, стал бронзовым призёром соревнований. В шаге от пьедестала остановился Алексей Белоконев, он занял 4 место в весовой категории 81 кг.
Три медали завоевали вологжане на Чемпионате СЗФО по дзюдо среди молодежи
Три медали завоевали вологжане на Чемпионате СЗФО по дзюдо среди молодежи до 23 лет, который прошел во Пскове с 29 мая по 1 июня.
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