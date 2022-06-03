Три медали завоевали вологжане на Чемпионате СЗФО по дзюдо среди молодежи

03.06.2022 [Спорт]

Три медали завоевали вологжане на Чемпионате СЗФО по дзюдо среди молодежи до 23 лет, который прошел во Пскове с 29 мая по 1 июня.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из всех регионов Северо-Запада России. Медали разыгрывались в различных весовых категориях.

В весовой категории 57 кг среди женщин победу одержала Алеся Рицкая. Среди мужчин в весовой категории 60 кг серебряным призёром стал Павел Беляев, в весовой категории 66 кг Александр Воловников, стал бронзовым призёром соревнований. В шаге от пьедестала остановился Алексей Белоконев, он занял 4 место в весовой категории 81 кг.
 

Тэги: дзюдо

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