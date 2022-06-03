В аптеках Тоншалово Череповецкого района только после вмешательства прокуратуры появился L-тироксин

В поселке Тоншалово Череповецкого района жители столкнулись с дефицитом L-тироксина. Пополнить запасы лекарств получилось только после вмешательства прокуратуры.

К прокурору области во время личного приема граждан с данной проблемой обратилась одна из местных жительниц. Она рассказала, что из аптек пропал L-тироксин. Это лекарство было включено в перечень важнейших препаратов для медицинского применения.

По указанным фактам была организована проверка. В итоге в адрес руководителей двух аптек поселка были внесены представления. В настоящий момент аптеки закупили необходимые лекарственные средства и выставили их в свободную продажу.

L-тироксин, является производной формой гормона щитовидной железы тироксина (Т4). Он используется для лечения дефицита гормонов щитовидной железы (гипотиреоза), включая болезнь Хашимото и тяжелую форму, известную как микседемическая кома. Он также может быть использован для лечения и профилактики некоторых типов опухолей щитовидной железы.