Вологодская область вошла в топ-5 регионов по рентабельности местного бизнеса

03.06.2022 [Экономика]

Вологодская область вошла в топ-5 регионов по рентабельности местного бизнеса. Об этом сообщают эксперты FinExpertiza. 

Вологодская  область вошла в десятку с наибольшей рентабельностью бизнеса, заняв четвертое место после Белгородской области, республики Карелия и Мурманской области. Процент рентабельности составил 26%.

Рентабельность растёт по мере восстановления экономики после первого шока, вызванного пандемией.

Рентабельность — это экономический показатель, характеризующий чистую прибыль или убыток от вложений в установленном периоде. Обычно он выражается в процентном отношении к первоначальной величине инвестиций.

Тэги: Вологодская область, бизнес

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