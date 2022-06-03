Вологодская область вошла в топ-5 регионов по рентабельности местного бизнеса. Об этом сообщают эксперты FinExpertiza.

Вологодская область вошла в десятку с наибольшей рентабельностью бизнеса, заняв четвертое место после Белгородской области, республики Карелия и Мурманской области. Процент рентабельности составил 26%.

Рентабельность растёт по мере восстановления экономики после первого шока, вызванного пандемией.

Рентабельность — это экономический показатель, характеризующий чистую прибыль или убыток от вложений в установленном периоде. Обычно он выражается в процентном отношении к первоначальной величине инвестиций.