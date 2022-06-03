В Вологде неизвестные украли с городских клумб кусты спиреи и другие растения

03.06.2022 [Общество]

Работники службы городского хозяйства обнаружили, что с клумбы на аллее проспекта Победы пропало несколько растений. Сообщил начальник департамента городского хозяйства Алексей Шумилов. 

Неизвестные выкопали куст японской спиреи и злаковые растения, которые появились на клумбе в прошлый год.

«Сейчас решаем, что же подсадить на пустующие участки.Вообще ежегодно мы оформляем клумбы согласно схеме. Для этого требуется определенное количество растений. Например, японской Спиреи мы закупали ровно столько, сколько необходимо — 300 кустов. Еще до Дня города высадим 146 тысяч цветов. Если где-то что-то похитят снова, то клумбы будут редеть», — говорит Алексей Шумилов.

Начальник ДГХ попросил горожан относиться к Вологде как к большому дому, в котором мы все с вами живем, и улучшать его, а не заниматься вредительством, как это сделали цветочные воришки.

Тэги: воры, вандализм

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