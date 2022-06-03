Представители 35 стран за познакомились за один день с потенциалом всей Вологодской области

03.06.2022 [Общество]

В Министерстве иностранных дел прошла презентация Вологодской области действующим и будущим зарубежным партнерам. Послы различных государств, представители иностранного бизнеса и российские дипломаты получили возможность буквально за несколько часов познакомиться со всеми отраслями региона.

«Вологодчину не зря называют Душой Русского Севера. Она в полной мере символизирует все то, чем богата наша Родина, все то, что всегда было надежной опорой на самых сложных этапах российской истории. В первую очередь имею в виду целеустремленность жителей региона и готовность преодолевать любые трудности и вызовы. И при этом всегда оставаться открытыми, дружелюбными, гостеприимными. Все эти качества вологжан, которые помножены на природные богатства, залог успеха всестороннего развития области», — приветствовал вологжан и зарубежных гостей Министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он отметил, что Вологодчина — это удивительный край, который сочетает неповторимые природные красоты, народные традиции, развитую индустрию сельского хозяйства. На весь мир известны региональные бренды — вологодское масло и кружево, череповецкий металл, вотчина деда Мороза.

«Особо отмечу, что Вологодская область входит в первую десятку субъектов по объему промышленного производства на душу населения. Здесь такие гиганты металлургии и химии, как „Северсталь“ и „Апатит“, — рассказал Сергей Лавров. — Регион славится развитым агропромышленным комплексом. Он в числе лидеров по производству молочной продукции. У нас и за рубежом они ассоциируются с самым высоким качеством. Также область располагает развитой транспортной сетью, связывающей ее с основными российскими городами, а также рядом зарубежных государств».

Об экономическом и инвестиционном потенциале Вологодской области послам зарубежных стран рассказал Губернатор Олег Кувшинников. Он отметил, что Вологодчина открыта для сотрудничества, и иностранные бизнесмены при поддержке региональных властей могут реализовать свои проекты практически в любой сфере.

«Доля экспорта в товарообороте Вологодской области составляет 92%, импорт — всего 8%. Наша продукция поставляется более чем в 120 стран мира. Это продукция точного машиностроения, подшипники, металл, удобрения, древесина и изделия из нее, и многое другое. Огромный спектр продукции, который, конечно же, будет востребован в ваших странах, уважаемые послы иностранных государств. Мы готовы провести встречи для обсуждения поставок уникальной вологодской продукции. Поверьте, ваши предприниматели будут в этом заинтересованы, — заявил Олег Кувшинников. — Мы готовы организовать бизнес-миссии ваших стран в Вологодскую область для заключения прямых контрактов на поставку. Поверьте, вы получите наилучшие условия по минимальной цене. Мы создали территорию опережающего социально-экономического развития, которая предоставляет максимальные налоговые льготы и инфраструктуру. Приглашаем вас создавать совместные предприятия для организации производства внутри страны. Россия — крупнейший потребитель товаров и услуг. Мы открыты для сотрудничества и сделаем все для того, чтобы оно эффективно продолжалось».

Особый упор на презентации был сделан на богатые культурные традиции Вологодчины и её насыщенную историю. Гости экспозиции могли познакомиться с охотничьими ресурсами, народными художественными промыслами, гастрономическим богатством региона.

«Впечатляет, что вы занимаетесь импортозамещением, и производите, например, такие вещи, как сыры. Это очень необычно и перспективно», — отметил представитель Венесуэлы Андреас Гонсалес.

Как подчеркнул председатель Законодательного Собрания Вологодской области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко, несмотря на санкции, интерес к российской продукции, в том числе вологодской, растет:

«Стороны ищут рынки сбыта продукции, варианты промышленного, туристского и продуктового обмена. Мы гордимся нашей сталью, кружевами, молочной продукцией, продукцией леса — и все это предлагаем будущим партнерам нашего региона. Я очень рад, что интерес есть. Уверен, все у нас получится. И, несмотря на противодействие, будем развиваться, вести бизнес».

«Нам очень интересно сотрудничество, оно постоянно развивается со всей Россией. Север нам также интересен. В прошлом году мы побили очередной рекорд по торговому обороту, и мы всегда рады видеть больше отпускников у себя в посольстве, — заявил представитель Индонезии Ади Прианто. — Отношения между нашими странами всегда были хорошими, мы рассматриваем нынешнее время как прекрасную возможность развития сотрудничества как в торговле, так и инвестициях».

Большое внимание в ходе презентации потенциала Вологодской области также было уделено туристической отрасли. Во всех направлениях гости региона смогут найти для себя что-то интересное. И, безусловно, всех путешественников ждут на центральной туристической площадке региона — Вотчине Деда Мороза.

«Я с нетерпеньем буду ждать помощников, которые помогут творить добрые дела на Вологодчине. Вместе это делать намного лучше и быстрее. Я всех приглашаю в нашу чудесную область», — сказал зимний волшебник Дед Мороз.

Тэги: Вологодская область

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