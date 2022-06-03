В Вологде шесть многодетных мам получили медали материнства

Мэр Вологды Сергей Воропанов вручил медали материнства III степени шести многодетным мамам, родившим и воспитавшим пять и более детей. Торжественное мероприятие состоялось 1 июня, в День защиты детей в Доме Корбакова.

«По поручению Губернатора Олега Кувшинникова мы вручаем Медали материнства III степени многодетным мамам, и это особенно символично в День защиты детей. Это настоящие герои нашего времени! Сейчас в Вологде проживает 5158 многодетных семей, их количество постоянно растет. Только за последние полгода многодетными стали 27 родителей. Это результат всесторонней поддержки семей на всех уровнях, начиная от материнского капитала и льготных жилищных программ и заканчивая льготами на школьное питание, оплату детского сада и так далее. Это целый комплекс мер, который помогает семьям достойно вырастить детей. Только что Президент России Владимир Путин предложил новые выплаты для обладателей ордена «Родительской славы» и звания «Мать-героиня», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Вологжанки также получили познавательные книжки, игрушки и сладкие подарки для детей. Для героев вечера с творческими номерами выступили юные вологжане.

«Приятно получать такую награду. Когда появился первый ребенок, было нелегко, но потом родилась дочь, затем двойняшки. И старшие дети стали помогать — гуляли, играли, кормили. А пятый, самый младший сын — любимец всей семьи. Дети любят и уважают родителей, это очень приятно. И я их тоже очень люблю», — говорит мама пятерых детей Наталья Полякова.

«Медаль и награда — это одно, но важно воспитать детей так, чтобы они выросли достойными людьми. Как говорится, поживем — увидим, но, конечно, получить такую награду приятно», — говорит вологжанка Людмила Ледовская.

«Медаль материнства» — это областная награда, которая вручается в Вологодской области с 2006 года. Награды III степени получают мамы, воспитавшие пять и более детей, медаль II степени вручается женщинам, родившим и воспитавшим от семи до девяти детей. «Медаль материнства» I степени вручают вологжанкам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. На сегодняшний день обладателям Медали материнства являются около 2400 жительниц Вологодской области.

Поддержка многодетных семей — важный аспект национального проекта «Демография». Это различные социальные выплаты, индексация материнского капитала, бесплатное предоставление земельных участков для жилищного строительства или земельных сертификатов. В Вологде семьи, где родились тройни, с 2017 года получают единовременную выплату из городского бюджета в размере 500 тысяч рублей. На сегодняшний день восемь семей воспользовались такой поддержкой. Также семьи, в том числе многодетные, имеют возможность улучшить жилищные условия по программе «Молодая семья». Еще одна мера поддержки — бесплатная продукция молочной кухни. Право ее получать имеют дети до 2,5 лет из малообеспеченных семей.