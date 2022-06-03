В Вологде шесть многодетных мам получили медали материнства

03.06.2022 [Общество]

Мэр Вологды Сергей Воропанов вручил медали материнства III степени шести многодетным мамам, родившим и воспитавшим пять и более детей. Торжественное мероприятие состоялось 1 июня, в День защиты детей в Доме Корбакова.

«По поручению Губернатора Олега Кувшинникова мы вручаем Медали материнства III степени многодетным мамам, и это особенно символично в День защиты детей. Это настоящие герои нашего времени! Сейчас в Вологде проживает 5158 многодетных семей, их количество постоянно растет. Только за последние полгода многодетными стали 27 родителей. Это результат всесторонней поддержки семей на всех уровнях, начиная от материнского капитала и льготных жилищных программ и заканчивая льготами на школьное питание, оплату детского сада и так далее. Это целый комплекс мер, который помогает семьям достойно вырастить детей. Только что Президент России Владимир Путин предложил новые выплаты для обладателей ордена «Родительской славы» и звания «Мать-героиня», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов. 

 Вологжанки также получили познавательные книжки, игрушки и сладкие подарки для детей. Для героев вечера с творческими номерами выступили юные вологжане.

«Приятно получать такую награду. Когда появился первый ребенок, было нелегко, но потом родилась дочь, затем двойняшки. И старшие дети стали помогать — гуляли, играли, кормили. А пятый, самый младший сын — любимец всей семьи. Дети любят и уважают родителей, это очень приятно. И я их тоже очень люблю», — говорит мама пятерых детей Наталья Полякова.

«Медаль и награда — это одно, но важно воспитать детей так, чтобы они выросли достойными людьми. Как говорится, поживем — увидим, но, конечно, получить такую награду приятно», — говорит вологжанка Людмила Ледовская.

«Медаль материнства» — это областная награда, которая вручается в Вологодской области с 2006 года. Награды III степени получают мамы, воспитавшие пять и более детей, медаль II степени вручается женщинам, родившим и воспитавшим от семи до девяти детей. «Медаль материнства» I степени вручают вологжанкам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. На сегодняшний день обладателям Медали материнства являются около 2400 жительниц Вологодской области.

Поддержка многодетных семей — важный аспект национального проекта «Демография». Это различные социальные выплаты, индексация материнского капитала, бесплатное предоставление земельных участков для жилищного строительства или земельных сертификатов. В Вологде семьи, где родились тройни, с 2017 года получают единовременную выплату из городского бюджета в размере 500 тысяч рублей. На сегодняшний день восемь семей воспользовались такой поддержкой. Также семьи, в том числе многодетные, имеют возможность улучшить жилищные условия по программе «Молодая семья». Еще одна мера поддержки —  бесплатная продукция молочной кухни. Право ее  получать имеют дети до 2,5 лет из малообеспеченных семей.

Тэги: многодетные семьи
Фото: администрация города Вологды

ТОП НЕДЕЛИ

Масочный режим в Вологодской области отменен
Завершено расследование уголовного дела по факту похищения и убийства вологодского предпринимателя Александра Лешукова
Знатоки «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на вопрос юриста из Вологды
По предварительным данным Всероссийской переписи, население страны увеличилось на 2 млн человек за счет мигрантов
Выжившая в ДТП под Череповцом девочка-подросток пришла в сознание
В Вологде с 21 июня отменят поворот налево с улицы Ленинградской на Гончарную
В Усть-Кубинском районе соцработник спасла жизнь ветерану, на коне доставив его по непроезжей дороге до специалистов
Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Череповецком районе
Результаты ОГЭ родители и ученики могут узнать на специальном интернет сайте
23-летний водитель автомобиля погиб в ДТП в селе Бабушкино Вологодской области

Похожие новости

В России решили вернуть звание «Мать-героиня»

Об этом сообщил президент Владимир Путин. Женщины, которым присвоят такое звание, получат единовременную выплату в миллион рублей

431
0

Помощь для семьи погорельцев из Вытегры собирают в Вологодской области

5 февраля сгорел дом, в котором жила семья с тремя детьми

1826
0

Жители Вологды собрали необходимые вещи для семьи с шестью детьми, потерявшими мать

На сборы ушло менее двух дней

4052
0

Семья с шестью детьми осталась без матери в результате ДТП в Вологодской области

Младшему ребенку 8 месяцев. Волонтеры объявили сбор средств

7650
0

Нововведения в использовании материнского капитала

Проверьте себя. Знаете ли вы о новых возможностях?

2477
0

В Вологде насчитали 5031 многодетную семью  

За два года количество подобных семей увеличилось почти на 60%

1384
0

Многодетные семьи Вологды бесплатно обучат правовой грамотности и управлению финансами

Групповые занятия и индивидуальные консультации по правовой и финансовой грамотности начнутся с 3 сентября

1211
0

В Вологодской области стало больше многодетных семей

По состоянию на 1 ноября 2020 года многодетных семей в области зарегистрировано 18,5 тысяч

2030
0

В Вологодской области многодетным хотят разрешить повторно заявляться на получение земельного сертификата

«Не все граждане смогли в установленные сроки воспользоваться сертификатом по разным причинам: не успели подготовить документы, не получили уведомление по почте, сменили место жительства», — рассказала председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Законодательного собрания Вологодской области Лариса Кожевина.

1606
0

В Череповецком районе многодетные семьи годами не могут получить землю из-за бездействия чиновников

В Климовском сельском поселении Череповецкого района на три года затянулась процедура предоставления земли многодетным семьям, из-за того, что чиновники не торопились сформировать участки

1092
0

В Вологде построят Славянский переулок к участкам для многодетных семей в районе Куролит

На строительство потребуется 17 млн. рублей, деньги выделены из областного бюджета в рамках субсидии

1431
0

В Тарногском районе многодетная семья вынуждена жить в аварийном доме

Прокуратура признала такие условия ненадлежащими и обязала администрацию района устранить нарушения

3119
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В аптеках Тоншалово Череповецкого района только после вмешательства прокуратуры появился L-тироксин
Вологодская область вошла в топ-5 регионов по рентабельности местного бизнеса
В Вологде неизвестные украли с городских клумб кусты спиреи и другие растения
Представители 35 стран за познакомились за один день с потенциалом всей Вологодской области
В Вологде шесть многодетных мам получили медали материнства
В Чагодощенском районе только после вмешательства прокуратуры восстановили мост
Осановский проезд в Вологде заасфальтируют в сентябре
 
30.05.2022 [Общество]

Чистый Дор: волонтеры спасают забытый деревянный храм в Кирилловском районе и им требуется помощь

1057
0
03.06.2022 [БлогоVO]

Череповец: Соляной сад с плохой стороны

256
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

801
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика