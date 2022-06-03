В Чагодощенском районе только после вмешательства прокуратуры восстановили мост

03.06.2022 [Общество]

В Чагодощенском районе только после вмешательства прокуратуры было восстановлено автомобильное сообщение между населенными пунктами.

Прокуратурой Чагодощенского района в результате проверки было выяснено, что мост на автодороге «Смердомский — Ушаково» Чагодощенского района содержался ненадлежащим образом — «состояние дорожного полотна не обеспечивало надлежащий проезд транспорта, несущие конструкции имели повреждения, мостовое сооружение не состояло на балансе органов местного самоуправления района, фактически являлось бесхозным».

Прокуратура внесла представление в адрес руководства местной администрации, однако, в полном объеме нарушения устранены не были и прокурору района пришлось обращаться в суд.

«Решением суда требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме, на муниципальные органы района возложена обязанность поставить мостовое сооружение на учет в регистрирующем органе, произвести его ремонт для приведения в соответствие с установленными требованиями. В настоящее время органами местного самоуправления района приняты меры к исполнению решения суда. Дорожное полотно моста, обеспечивающее безопасный проезд транспорта, восстановлено, проводятся мероприятия по постановке мостового сооружения на учет в регистрирующем органе», — сообщает прокуратура Вологодской области,

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

Тэги: мосты, прокуратура

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