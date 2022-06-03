Осановский проезд в Вологде заасфальтируют в сентябре

Двухкилометровый участок Осановского проезда от улицы Ловенецкого, 17, до улицы Конева ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Мэр Вологды Сергей Воропанов обсудил с подрядчиком ход ремонтных работ.

«На сегодняшний день выполнена замена слабого основания на участке от Конева до пересечения с Осановским проездом протяженностью порядка 400 метров. Сделано фрезерование на участке от улицы Поэта Романова до Ловенецкого, 17. Мы закончили подготовительные работы и начали устройство тротуаров», — рассказывает директор ООО «Дорсервис» Сергей Кузнецов.

Строительство тротуаров на всем протяжении Осановского проезда подрядчик выполнит в течение трех недель, затем их заасфальтирует. А вот асфальт на проезжей части будут укладывать в сентябре, поскольку в течение лета по этой дороге будет завозиться много инертных материалов для строительства улицы Поэта Романова.

«Эту улицу используют в том числе и для подвоза материалов к месту строительства улицы Поэта Романова. Поэтому договорились с подрядчиком, что асфальт будет уложен после того, как завоз прекратится, чтобы не портить новое покрытие улицы. Чтобы не делать работу дважды, из проекта убрали участок в районе перекрестка с Поэта Романова, в следующем году здесь будет построена кольцевая развязка. Ремонтируемый участок — пример того, как в комплексе работает сразу несколько программ. Ранее в рамках программы Губернатора Олега Кувшинникова „Светлые улицы Вологодчины“ мы сделали освещение Осановского проезда. Однако остался неосвещенным один участок- от Конева до Осановского проезда. Сегодня я дал поручению предусмотреть денежные средства на проектные работы и впоследствии подключить дополнительное освещение», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Обновленный участок Осановского проезда станет дублером улицы Конева и поможет разгрузить транспортный поток, который направляется из 5-го микрорайона в центр и Бывалово. Это один из самых крупных объектов, который ремонтируется в этом году по дорожному нацпроекту. По завершении ремонтных работ здесь будут благоустроены газоны, установлены дорожные знаки, нанесена пластиковая разметка.

Всего в этом году в план ремонта по нацпроекту вошли 10 участков дорог, которые благоустраивают два подрядчика — компании «Магистраль» и «Дорсервис». Сейчас, кроме Осановского проезда, работы ведутся на участке Старо-Кирилловского шоссе. Проведено фрезерование, идет подготовка к установке бордюрного камня. Также ежегодно дорожную сеть Вологды обновляют на средства Дорожного фонда. В этом году по этой программе будут отремонтированы участки улиц Гагарина и Доронинская.