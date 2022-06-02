Парковка автомобилей по четной стороне Козленской от Ульяновой до Пушкинской запрещена со 2 июня

Парковку автомобилей по четной стороне улицы Козленской от улицы Марии Ульяновой до улицы Пушкинской запретили со 2 июня. Здесь установили соответствующие дорожные знаки.

– Решение о запрете парковки на данном участке принято в связи с возникновением аварийных ситуаций. Припаркованные автомобили мешали проезду общественного транспорта, к тому же перекрывали видимость для автомобилистов при выезде на дорогу с прилегающих территорий, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Фото пресс-службы администрации города Вологды

Помимо этого, схемы движения транспорта изменились на двух перекрестках в центре и в Заречье:

На пересечении Советского проспекта и Зосимовская теперь разрешен правый поворот с левой полосы в сторону моста 800-летия, чтобы избежать конфликтных ситуаций, постоянно возникающих на этом участке. Раньше поворачивать можно было только с правой полосы.

А на перекрестке Чернышевского – Карла-Маркса запретили левый поворот на Тополевый переулок при движении из центра города.

Решение об изменении схем движения городские власти приняли совместно с ГИБДД в рамках деятельности проектного комитета «Вологда – снижение аварийности на улично-дорожной сети». Главная задача – сократить число мест концентрации ДТП и снизать аварийность на дорогах.