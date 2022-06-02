ФАС проверит цены на жд-билеты из Москвы в Вологду, которые выросли на 60%

02.06.2022 [Общество]

Общероссийское объединение пассажиров направило в Федеральную антимонопольную службу письмо с просьбой проверить обоснованность повышения цен на билеты в поездах на летний сезон. Вопрос о тарифах поставлен к РЖД и частному ж/д-оператору поездов в Крым "Гранд Сервис Экспресс". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, который есть в распоряжении редакции.

В письме отмечается, что для анализа было выбрано тринадцать направлений, в числе которых рейсы из Москвы в Вологду. С июня проехать до столицы на поезде в плацкартном вагоне стоит около двух тысяч рублей. Это выше на 60%, чем в мае. 

 

Тэги: поезда, УФАС, билеты

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