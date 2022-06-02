Жительницу Вологды будут судить за причинение смертельной травмы сожителю

02.06.2022 [Происшествия]

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней местной жительницы, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью сожителя, повлёкшему по неосторожности его смерть.

По версии следствия, инцидент произошёл в квартире дома на улице Профсоюзной в один из вечеров в начале октября 2021 года. Оба фигуранта были пьяны и поссорились. Женщина избила сожителя и легла спать.

«Проснувшись на следующий день, фигурантка вызвала мужчине скорую помощь, работники которой перевезли потерпевшего в лечебное учреждение, где тот скончался от полученных повреждений спустя некоторое время», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Подозреваемую задержали и заключили под стражу. Дело в её отношении передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: избиение, смерть по неосторожности, уголовное дело
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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