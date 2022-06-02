Производство автомобилей в России сократилось почти в семь раз

Объемы выпуска автомобилей в апреле снизились на 85,4 процента относительно того же месяца 2021 года. Такие данные опубликовал Росстат.

В марте простаивали практически все заводы, в результате чего было собрано всего 19,9 тысячи машин против 136 тысяч в апреле 2021-го. Таким образом, объемы производства сократились в 6,8 раза.

Если же сравнивать показатель апреля 2022 года с мартом, то выпуск машин просел на 53,1 процента, а за четыре месяца этого года произвели на 47,4 процента автомобилей меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

Снизились и объемы производства грузовиков. Так, в апреле было собрано 12,3 тысячи грузовых машин, что на 30,4 процента меньше, чем в апреле 2021 года, и на 13,2 процента меньше, чем в марте 2022 года. За январь-апрель 2022 года выпустили 52,5 тысячи грузовиков — на 5,9 меньше меньше, чем за первый квартал 2021-го.

Все российские заводы европейских, японских и корейских автомобильных компаний в настоящее время простаивают, и сроки возобновления выпуска машин до сих пор не объявлены. Сейчас в России работает всего два завода по производству машин. Автоваз временно находится в простое.