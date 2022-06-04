Правительство РФ одобрило льготную ипотеку на самостоятельное строительство домов

В России запускают программу льготной ипотеки под 9% на самостоятельное строительство частных домов. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Максимальный размер займа — 6 млн рублей. Исключение — Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, там максимальный размер кредита составит 12 млн рублей.

На сайте кабмина отмечается, что в 2022 году в рамках пилотной программы планируется выдать около 8 тысяч таких кредитов.

В ДОМ.РФ рассчитали, что введение льготной ипотеки на самостоятельное строительство домов поможет построить и ввести около миллиона квадратных метров жилья в целом по России.