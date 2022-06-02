В российских кинотеатрах решили показывать сериалы

Российские кинотеатры начали показывать сериалы из-за дефицита полнометражных фильмов.

Так, в прокате уже идет киноверсия сериала «Манюня» видеосервиса Okko по роману Наринэ Абгарян. А 9 июня, как пишет газета «Ведомости», в прокат выйдет киноверсия комедии «Два холма» от сервиса Start — о мире, в котором победил матриархат. Планами выпустить на большой экран свои проекты поделились с «Ведомостями» в видеосервисах Premier и Kion.

С конца февраля в России нет премьер голливудских киностудий Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount. Они отказались сотрудничать с российскими прокатчиками из-за военной спецоперации, которую РФ с 24 февраля ведет на территории Украины.

Сборы российских кинотеатров в апреле упали на 54%. В конце апреля Ассоциация кинотеатров предупредила об угрозе закрытия половины залов из-за недостатка репертуара.

Ранее правительство РФ отказало кинотеатрам в предоставлении субсидии в размере 6,5 млрд рублей. Однако советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой пообещал, что власти будут искать варианты поддержки индустрии, все предложения обсуждаются Минкультуры и Фондом кино.