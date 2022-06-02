В России решили вернуть звание «Мать-героиня»

Владимир Путин предложил вернуть почетное звание «Мать-героиня» и ввести выплату по нему в миллион рублей. Критериев для присвоения звания президент не назвал. В советское время его присваивали тем, кто родил и воспитал не менее десяти детей.

Сейчас единовременная выплата при рождении ребенка составляет 20 тысяч рублей. Также работает программа материнского капитала: за первого ребенка — 524,5 тысячи рублей, за второго — 168,6 тысяч рублей. Кроме того, в связи с рождением третьего или последующего ребенка можно получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита и процентов по нему.

Также в России существует орден «Родительская слава», по которому установлена выплата в 100 тысяч рублей. Он выдается семьям, которые воспитали семь детей или больше.