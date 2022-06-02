В Вологде на День города выступит Леша Свик

02.06.2022 [Общество]

На День города в Вологде споет Леша Свик. Организация концерта обойдется городской казне в 1,3 миллиона рублей. Данные об этом появились на сайте госзакупок. Аукцион провела МАУК «Дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников города Вологды».

20 мая стало известно, что организовывать концерт будет индивидуальный предприниматель Михаил Жигалов. День города будет 25 июня.

Леша Свик — молодой российский рэпер, бывший солист группы «Puzzle». Славу ему принесли сольные композиции «Я хочу танцевать», «#Неодета», «Малиновый свет», «Дым». Свик не работает в конкретном музыкальном направлении, в творчестве он ориентируется сугубо на собственные представления, мысли и эмоции. Свои произведения рэпер называет стильной электронной музыкой танцевального предназначения, тяготеет к лиричности, меланхолии, житейской актуальности. 

Тэги: музыка. концерты, День города

ТОП НЕДЕЛИ

Суд заключил под стражу замначальника МИФНС №11 по Вологодской области
Масочный режим в Вологодской области отменен
Во время спецоперации, которая идет на территории Украины, погиб еще один житель Вологды
Завершено расследование уголовного дела по факту похищения и убийства вологодского предпринимателя Александра Лешукова
Знатоки «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на вопрос юриста из Вологды
По предварительным данным Всероссийской переписи, население страны увеличилось на 2 млн человек за счет мигрантов
Выжившая в ДТП под Череповцом девочка-подросток пришла в сознание
В Вологде с 21 июня отменят поворот налево с улицы Ленинградской на Гончарную
В Усть-Кубинском районе соцработник спасла жизнь ветерану, на коне доставив его по непроезжей дороге до специалистов
Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Череповецком районе

Похожие новости

Дэвид Браун из Brazzaville выступит на пикнике VOICES

"Последний американский романтик" даст концерт в Вологде

2663
0

Вологжане могут выиграть билет на концерт Дианы Арбениной

Для этого нужно придумать интересный вопрос для певицы и отправить его на радио "Премьер".

2811
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Производство автомобилей в России сократилось почти в семь раз
В российских кинотеатрах решили показывать сериалы
В Соколе перебегавший дорогу ребёнок попал под машину
В России решили вернуть звание «Мать-героиня»
В Вологодском районе сгорел автомобиль «Ока», оставленный на обочине
Масштабные археологические раскопки пройдут в Тотьме на месте старого солезавода
В Вологде на День города выступит Леша Свик
 
30.05.2022 [Общество]

Чистый Дор: волонтеры спасают забытый деревянный храм в Кирилловском районе и им требуется помощь

944
0
02.06.2022 [БлогоVO]

Нашей Диане скоро рожать. Но в данном вопросе ей нужна помощь…

189
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

763
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика