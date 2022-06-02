В Вологде на День города выступит Леша Свик

На День города в Вологде споет Леша Свик. Организация концерта обойдется городской казне в 1,3 миллиона рублей. Данные об этом появились на сайте госзакупок. Аукцион провела МАУК «Дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников города Вологды».

20 мая стало известно, что организовывать концерт будет индивидуальный предприниматель Михаил Жигалов. День города будет 25 июня.

Леша Свик — молодой российский рэпер, бывший солист группы «Puzzle». Славу ему принесли сольные композиции «Я хочу танцевать», «#Неодета», «Малиновый свет», «Дым». Свик не работает в конкретном музыкальном направлении, в творчестве он ориентируется сугубо на собственные представления, мысли и эмоции. Свои произведения рэпер называет стильной электронной музыкой танцевального предназначения, тяготеет к лиричности, меланхолии, житейской актуальности.