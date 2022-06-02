В России стали недоступны некоторые VPN-сервисы

02.06.2022 [Общество]

Пользователи из России столкнулись с перебоями в работе популярных VPN. Эти сервисы помогают обходить блокировки контента, который признан в РФ запрещенным. 

С сервисом Proton проблемы начались еще накануне вечером. Сама компания связывает сбои с блокировками со стороны российских провайдеров:

«В настоящее время мы изучаем проблему, но она не вызвана какими-либо изменениями с нашей стороны. Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку. Спасибо за ваше терпение и понимание».

NordVPN полностью недоступен, согласно данным Globalcheck. А сайт prоtоn.mе недоступен для абонентов «Ростелекома» и Tele2.

Ранее появились сообщения о возможном тестировании блокировки в России популярных vpn-протоколов.

Днем, 2 июня, Роскомнадзор подтвердил, что в рамках закона о «суверенном» рунете ведется работа по блокировке VPN-сервисов. 

Тэги: Интернет

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