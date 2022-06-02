Более 20 детей из ЛНР и ДНР получают образование в детских садах и школах Вологды

21 ребенок, прибывший из ЛНР и ДНР, сейчас получает поддержку администрации города Вологды и депутатов Вологодской городской Думы в вопросах образования и летнего отдыха. Они получают места в детских садах и школах Вологды, возможность бесплатно отдохнуть в дневных и загородных детских лагерях.

«На данный момент 8 детей, прибывших из ЛНР и ДНР, посещают детские сады Вологды. 10 человек все последние месяцы учебного года осваивали программу в городских школах. Еще трое ребят проживают в Вологде, но дистанционно учатся в школах Луганской и Донецкой республик. Учебный год для некоторых продлен на месяц. Управление образования курирует и контролирует этот процесс, оказывает детям помощь, если необходимо. Причем, напомню, на последней сессии Вологодской городской Думы было принято решение поддержать такие семьи и финансово. Дошкольники из этих республик могут бесплатно посещать детский сад, поскольку для них введена льгота в размере 100%. А школьники всех возрастов получают во время обучения бесплатное горячее питание. Средства на эти цели выделены из городского бюджета, но позднее сумма в 849 тысяч рублей компенсируется за счет областной казны», - рассказала начальник Управления образования Вологды Ирина Гуляева.

Также дети из ЛНР и ДНР при поддержке правительства Вологодской области получили бесплатные путевки в загородный лагерь «Лесная сказка». А двое младших школьников смогут отдохнуть в школьных лагерях дневного пребывания. Путевки для них оплатили депутаты Вологодской городской Думы.

«Семьи, приехавшие к нам из Донецкой и Луганской республик, сегодня в непростой ситуации, им многое пришлось пережить. И важно поддержать детей, чтобы они были заняты летом, весело и интересно провели каникулы, нашли новых друзей, окунулись в привычную детскую среду. Я очень рад оказать такую помощь одной из семей, дети не должны быть лишены детства», - сказал депутат Вологодской городской Думы от партии «Единая Россия» Максим Выдров.

Также в Вологде идет сбор гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР. Принести ее можно в Волонтерский центр, работающий в Молодёжном центре «ГОР.СОМ35» по адресу Козленская, 2.

