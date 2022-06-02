В Вологодской области в рамках «гаражной амнистии» оформлены права на 393 объекта недвижимости

С 1 сентября 2021 года в раках «гаражной амнистии» в Управлении Росреестра по Вологодской области зарегистрировано право собственности на 78 гаражей и 315 земельных участков.

«Наибольшее количество гаражей и земельных участков под ними зарегистрировано в Вологде, Череповце, Кадуйском, Шекснинском, Великоустюгском, Харовском и Сокольском районах области. Благодаря «гаражной амнистии» у граждан появилась возможность зарегистрировать право собственности на земельные участки, расположенные непосредственно под их гаражами и находящиеся в собственности государства», - комментирует врио руководителя Управления Росреестра по Вологодской области Роман Дурасов.

«Гаражной амнистией» именуется период, в который можно в упрощенном порядке оформить в собственность индивидуальные гаражи и участки под ними, если права на эту недвижимость до этого не были оформлены в установленном законом порядке. «Гаражная амнистия» начала свое действие с 1 сентября 2021 года и продлится до 1 сентября 2026 года.

С более подробной информацией об алгоритме и документах, необходимых для оформления прав на гаражи и земельные участки под ними можно ознакомиться в методических рекомендациях на официальном сайте Росреестра www.rosreestr.gov.ru или в социальных сетях ведомства.