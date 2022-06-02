В Вологодской области в рамках «гаражной амнистии» оформлены права на 393 объекта недвижимости

02.06.2022 [Общество]

С 1 сентября 2021 года в раках «гаражной амнистии» в Управлении Росреестра по Вологодской области зарегистрировано право собственности на 78 гаражей и 315 земельных участков.

«Наибольшее количество гаражей и земельных участков под ними зарегистрировано в Вологде, Череповце, Кадуйском, Шекснинском, Великоустюгском, Харовском и Сокольском районах области. Благодаря «гаражной амнистии» у граждан появилась возможность зарегистрировать право собственности на земельные участки, расположенные непосредственно под их гаражами и находящиеся в собственности государства», - комментирует врио руководителя Управления Росреестра по Вологодской области Роман Дурасов.

«Гаражной амнистией» именуется период, в который можно в упрощенном порядке оформить в собственность индивидуальные гаражи и участки под ними, если права на эту недвижимость до этого не были оформлены в установленном законом порядке. «Гаражная амнистия» начала свое действие с 1 сентября 2021 года и продлится до 1 сентября 2026 года.

С более подробной информацией об алгоритме и документах, необходимых для оформления прав на гаражи и земельные участки под ними можно ознакомиться в методических рекомендациях на официальном сайте Росреестра www.rosreestr.gov.ru или в социальных сетях ведомства. 

Тэги: гаражная амнистия

ТОП НЕДЕЛИ

Суд заключил под стражу замначальника МИФНС №11 по Вологодской области
Масочный режим в Вологодской области отменен
Во время спецоперации, которая идет на территории Украины, погиб еще один житель Вологды
Завершено расследование уголовного дела по факту похищения и убийства вологодского предпринимателя Александра Лешукова
Знатоки «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на вопрос юриста из Вологды
По предварительным данным Всероссийской переписи, население страны увеличилось на 2 млн человек за счет мигрантов
Выжившая в ДТП под Череповцом девочка-подросток пришла в сознание
В Вологде с 21 июня отменят поворот налево с улицы Ленинградской на Гончарную
В Усть-Кубинском районе соцработник спасла жизнь ветерану, на коне доставив его по непроезжей дороге до специалистов
Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Череповецком районе

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Производство автомобилей в России сократилось почти в семь раз
В российских кинотеатрах решили показывать сериалы
В Соколе перебегавший дорогу ребёнок попал под машину
В России решили вернуть звание «Мать-героиня»
В Вологодском районе сгорел автомобиль «Ока», оставленный на обочине
Масштабные археологические раскопки пройдут в Тотьме на месте старого солезавода
В Вологде на День города выступит Леша Свик
 
30.05.2022 [Общество]

Чистый Дор: волонтеры спасают забытый деревянный храм в Кирилловском районе и им требуется помощь

944
0
02.06.2022 [БлогоVO]

Нашей Диане скоро рожать. Но в данном вопросе ей нужна помощь…

189
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

763
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика