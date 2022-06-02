Вологжане рассказали, что бы они сделали, если бы были в должности руководителя городской администрации

В Вологде участники проекта «Мы вологжане! Команда Мэра», прошедшие «Курс современного политика», представили свои программы действий в должности руководителя городской Администрации. Предложения конкурсантов оценивала комиссия под председательством Мэра Вологды Сергея Воропанова.

Нововведением этого сезона проекта стали курсы на выбор: «Молодежный проектный офис» и «Курс современного политика». Экзамен для каждого направления — защита разработанных проектов и программ.

«В течение апреля и мая ребята, выбравшие „Курс молодого политика“, изучали теорию и практику политического профиля. Для них проходили семинары, экскурсии в Вологодскую городскую Думу, Законодательное Собрание области, знакомство с депутатами. Ребята также изучали политтехнологии, ораторское искусство. За неделю до защиты проектов им было дано задание — ответить на вопрос „Что бы я сделал за месяц, если бы стал Мэром Вологды?“. Представить можно было как отдельные проекты, так и пошаговые программы», — рассказал начальник отдела по взаимодействию с общественными институтами Управления информации и общественных связей Администрации города Евгений Рыжков.

Так, студент Вологодского аграрно-экономического колледжа Сергей Кузнецов предложил обустроить арт-пространство, изюминкой которого стало бы воссоздание первозданной архитектуры Вологды через различные формы современного искусства. Мэр Вологды Сергей Воропанов напомнил, что такое пространство планируется создать на площадке бывшего кинотеатра «Салют», и предложил конкурсанту стать участником соответствующего проектного комитета.

Студент Северо-Западного института Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Роман Буславский высказал несколько идей, в частности, комплекс мер для обеспечения безопасности детей на улицах города, а также квест для вологжан и гостей города «Знакомство с вологодским промыслом и ремеслом».

«Я принимаю участие в проекте „Мы вологжане. Команда Мэра“ уже второй раз, выбирая курсы, решил попробовать себя в роли политика. У нас были прекрасные лекции и наставники, интересная стажировка в Управлении информации и общественных связей Администрации города. В целом могу сказать, что для меня было полезно участие в проекте. Он раскрывает возможности молодых людей, помогает получить интересный практический опыт», — рассказал участник проекта «Команда Мэра» Роман Буславский.

Ребята также предложили свои инициативы по размещению туристов в общежитиях вузов, созданию кинотеатра под открытым небом и так далее. Всего в финале этого направления свои разработки представили 10 человек.

«Конкурсанты предлагали инициативы по развитию креативной индустрии, туризма, а также в целом организации работы Администрации города. Думаю, что если у ребят будет желание, то мы сможем помочь реализовать им свои проекты, потому что интересы и некоторые наработки у нас совпадают. Тенденция хорошая, значит, двигаемся в одном направлении с молодежью. Наша задача — сделать так, чтобы Вологда была комфортной для молодого поколения, чтобы молодежи хотелось здесь жить, учиться, работать, создавать семьи», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Всего финалисты проекта «Мы-вологжане! Команда Мэра» представили 29 проектов и программ: 10 по политическому направлению и 19 по социальному. Лидеры в каждом из направлений станут дублерами Мэра Вологды.

Всего на этот сезон проекта «Мы-вологжане! Команда Мэра» было подано 137 заявок. Участники прошли тестирование, стажировку в Администрации города Вологды, а также образовательные курсы.