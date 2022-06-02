В Вологодскую область вновь прибудет поезд Победы

Поезд Победы вновь прибудет в Вологодскую область. В Вологде его можно будет посетить с 3 по 5 июня. В Череповце — с 6 по 8 июня.

Поезд Победы — это музей на колесах, который рассказывает о годах Великой Отечественной войны.

«Поезд Победы приедет в Вологодскую область в третий раз, за что мы очень благодарны организаторам проекта. Это та выставка, которую действительно стоит посетить, чтобы своими глазами увидеть все ужасы войны. Обновленная экспозиция заставит задуматься о том, какую разрушительную силу несут нацистские настроения. Уверен, выставка никого не оставит равнодушным. Отмечу, что вологжане каждый год активно посещают музей, желающих очень много», — рассказал первый заместитель губернатора, председатель Правительства области Антон Кольцов.

Чтобы посетить экспозицию, необходимо получить бесплатный билет и пройти обязательную регистрацию на официальном сайте проекта. Возрастная категория строго 12+.