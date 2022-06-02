Череповчанин Александр Курзин стал серебряным призером I Международных соревнований по паралимпийскому фехтованию на колясках «Мы вместе. Спорт», которые проходят в Уфе с 29 мая по 2 июня.

Из-за непростой политической ситуации в мире все наши сборные, включая паралимпийскую, отстранены от международных соревнований. Поэтому Россия провела соревнования вместе с Беларусью.

В Уфу, на турнир по фехтованию на колясках приехало 65 спортсменов из России и Беларуси. Вологодскую область в составе сборной команды России представляет Заслуженный мастер спорта Александр Курзин и тренер Ольга Игоревна Курзина.

Александр в категории В на сабле стал серебряным призёром, на шпаге занял 5 место.