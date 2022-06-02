Кондуктора из Вологды привлекли к ответственности за то, что она высадила ребенка из автобуса

02.06.2022 [Общество]

В Вологде привлекли к ответственности кондуктора, которая высадила из автобуса ребенка, уехавшего не в том направлении.

В апреле 2022 года несовершеннолетняя девочка, неправильно определив движение автобуса, уехала в неизвестном ей направлении. Денег у нее на обратную дорогу не было, и кондуктор предложила ей покинуть общественный транспорт. Девочка так и сделала и осталась в промзоне, родителей предупредить о ситуации не могла. 

«Поскольку со стороны перевозчика не было принято достаточных мер по соблюдению прав несовершеннолетних и обеспечению безопасности их жизни и здоровья, прокуратурой города Вологды в адрес директора организации внесено представление, которое рассмотрено. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, до сведения работников организации доведены правила перевозки несовершеннолетних пассажиров и недопустимости их высадки в связи с неоплатой проезда», - сообщают в прокуратуре Вологодской области.

Напомним, что с 7 марта 2021 года вступили в законную силу поправки в Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», запрещающие высаживать из общественного транспорта лиц до 16 лет, которые не могут оплатить проезд.

Тэги: автобус, высадили ребенка

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