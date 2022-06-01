В Череповце запретили купаться этим летом из-за плохого качества воды

В Череповце запретили купаться из-за плохого качества воды, сообщает Gorodche со ссылкой на Роспотребнадзор

Вода в Шексне не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, таковы результаты майских проб. Для открытия купального сезона Роспотребнадзор не выдал положительное заключение. Воду будут оценивать снова, для этого ее взяли на пробу 1 июня. Похожая ситуация наблюдалась в прошлом году. Официально пляжи оставались закрытыми до конца июня. Сроки также перенесли из-за плохих анализов воды.

В этом году в Череповце будут работать пять пляжей.