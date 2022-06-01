«Готовые ответы»: в Роскачестве объяснили, как мошенники обманывают старшеклассников перед экзаменами

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как мошенники используют время ЕГЭ в своих целях.

Каждый год, как только ученики начинают готовиться к ЕГЭ, активизируются мошенники, которые предлагают готовые ответы. В этом году схемы обмана активно применяются на просторах Telegram-каналов. По данным Центра экосистемной безопасности «Тинькофф», там действуют более 30 групп, где можно купить поддельные ответы к ЕГЭ и ОГЭ.

«Аудитория пабликов может доходить до 1,5 млн. человек. Цена „по сделке“ начинается от 800 рублей. Однако это тот случай, когда знания не купить за деньги. Правильные ответы хранятся в защищенном месте. Факта их утечки не было выявлено ни разу. Поэтому аферисты торгуют в прямом смысле воздухом, и объем оборотов на этом теневом рынке доходит до десятка миллионов рублей», — сообщают в Роскачестве.

Старший специалист по тестирований цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко поясняет, что Telegram весной захлестнула новая волна пользователей, а сама платформа пока не может оперативно вычислять и блокировать подозрительные сообщества. Аферисты уже вовсю «помогают» школьникам сдавать экзамены.

«Мы легко нашли подобные группы в Telegram. Паблики ведутся ежедневно, там создают новый контент, публикуют счастливые отклики „клиентов“, прикладывать скриншоты с благодарностями, частично выкладывают якобы правильные ответы, а остальное обещают за отдельную плату. Прейскурант в среднем — 1,2 тыс. рублей, но есть и „эксклюзивные“ услуги дороже. Одним словом, маркетинг, что надо, а уж подогревают аудиторию как профессиональные блоггеры. Мошенники вновь и вновь обкатывают старые схемы на выпускниках. И несмотря на многочисленные предупреждения, каждый год находятся люди, которые верят, что за 1000 рублей они получат ответы на все билеты. Но по факту остаются с носом, теряя год», — говорит он.

Мошенникам довольно легко действовать инкогнито. Они используют «дыры» в безопасности социальных сетей, зная, что быстро их каналы никто не заблокирует. Кроме того, сами пользователи не всегда понимают, что делать и куда жаловаться в случаях интернет-обманов. Аферисты покупают доступы к множеству банковских карт и даже биткоин-кошелькам. Есть такие люди («дропы»), которые за деньги оформляют на себя счета и продают их. Потом злоумышленники публикуют реквизиты на канале или высылают номер карты в личные сообщения по запросу от жертвы.

Обычно, после того, как мошенники получают ответы, они перестают выходить на связь или высылают файл с рандомным набором прошлогодних или непонятно каких ответов.

«Вы только вообразите масштаб досадности ситуации для старшеклассника, который вот так вот решил „облегчить“ себе жизнь. Вместо проходных баллов он получит очень низкий процент на экзамене, и старт во взрослую жизнь будет омрачен. Мы в Роскачестве активно информирует людей, чтобы повысить уровень их цифровой грамотности и дать алгоритмы осознанного пользования гаджетами и ресурсами Интернета в частности. Поэтому наш совет — не верьте никому в Сети, кто обещает вам легкие пути. За ваши деньги в 99% случаев вас обманут, а не исполнят ваш каприз. Кроме того, есть риск вместе с ответами заполучить еще и какое-нибудь вредоносное ПО. У мошенников также останутся ваши персональные данные, которые они продадут на рынке даркнета. По данным от наших коллег из „Лаборатории Касперского“, папка со сканом паспорта, ИНН и СНИЛС стоит там от 300 рублей», — говорит руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров

В этом году в Вологодской области экзамены сдают более 17 тысяч человек. Аттестация для девятиклассников продлится с 19 мая по 22 июня, для одиннадцатых классов — с 26 мая по 2 июля.