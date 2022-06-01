Перформанс «Рядом с историей» пройдет в музее Семенково 5 июня

Перформанс «Рядом с историей» пройдет в архитектурно-этнографическом музее «Семенково» под Вологдой 5 июня. Этот перформанс создан плейбэк театром «Предлог» на основе архивных документов крестьянского происхождения.

Напомним, что плейбэк театр – это необычный театр, в котором зрители рассказывают свои истории из жизни, а актеры тут же, без подготовки, их играют на сцене.

– Перформанс «Рядом с историей» рассказывает о человеческой памяти, – говорится в анонсе мероприятия. – Это диалог о прошлом и будущем, о том, как история живет в нас, как нам сейчас быть с ней. Как крестьянские будни северной деревни отзываются в нас сегодня? С какими событиями и чувствами прошлого мы можем соотнестись, а какие нам чужды? Как, сталкиваясь с текстами судебных прошений северных крестьян и решений волостного суда, мы не просто сопереживаем, но и воспоминаем личные истории?

Начало перформанса 5 июня в 13:00 в музее «Семёнково».

Подробнее о мероприятии и о возможности приобретения билетов можно узнать на странице музея в социальной сети.

Возрастные ограничения: (12+).

