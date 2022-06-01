В Вологде стартовал летний проект «Город детства»

01.06.2022 [Общество]

12-й сезон городского проекта «Город детства — город спорта» открылся  в Вологде. На 20 площадках в разных районах, которые будут работать в течение июня, прошли детские праздники.

В июне в Вологде будет работать 20 площадок «Города детства», в июле — 35. График работы площадок единый на все лето — с 11.00 до 14.00. В этот период с детьми будут заниматься волонтеры и педагоги. Уже сформирована команда из 100 вожатых, которые заранее прошли обучение, и 200 представителей педагогического сообщества. 

«Главная задача — чтоб летом дети хорошо отдохнули. А это невозможно, если они будут проводить время перед телевизором или уткнувшись в телефон. Уже не первый год мы убеждаемся, что проект „Город детства“ помогает сделать лето активным. Ребята выходят во двор, приобретают на площадках новых друзей, вожатые не дают им скучать, каждый день предлагая новые игры, квесты, соревнования. Это еще одна возможность показать, что реальная жизнь гораздо интереснее, чем время, проведенное в гаджетах», — сказала координатор проекта «Город детства», депутат Вологодской городской Думы от партии «Единая Россия» Елена Земчихина.

По традиции, каждая неделя в «Городе детства» будет тематической. Сейчас стартовала Неделя дружбы, которая помогает детям познакомиться. 

Тэги: город детства

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