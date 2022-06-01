С марта ассортимент бытовой химии и средств для ухода в России снизился на 23%

01.06.2022 [Экономика]

Ассортимент бытовой химии и средств персонального ухода в российских магазинах с 21 марта по 1 мая 2022 г. снизился на 23% в годовом выражении, сообщил РБК со ссылкой на результаты аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIq.

Сокращение ассортимента очень заметно среди стиральных порошков — на 33% в годовом выражении. Также уменьшился ассортимент персональных средств гигиены, средств для мытья посуды, кондиционеров для белья и волос, средств для лица, шампуней и средств для уборки.

Эксперты говорят о нескольких причинах снижения ассортимента. Часть поставщиков не может больше отгружать свою продукцию, некоторые компании сократили ассортимент из-за проблем с сырьем, ингредиентами и комплектующими. Также ассортимент сократился, потому что в марте россияне запасались товарами длительного хранения, из-за чего некоторые из них пропали с полок.

Тэги: санкции, кризис

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