В одном из образовательных учреждений Сокола учащийся скинул другого с двухъярусной кровати

В Вологде суд рассмотрел иск матери 13-летнего подростка к родителям мальчика, который скинул её сына с двухъярусной кровати и образовательному учреждению, где произошёл инцидент.

По материалам дела, происшествие, которому предшествовала ссора мальчиков, случилось в Соколе в феврале 2021 года.

«В результате пострадавшему причина травма в виде закрытого перелома костей предплечья. Истец полагала необходимым взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Суд удовлетворил требования женщины частично и взыскал в качестве компенсации морального вреда 50 тысяч рублей с образовательной организации и 100 тысяч рублей с законных представителей ответчика. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.