В Вологде готовят к сдаче первые дворы, отремонтированные этим летом

01.06.2022 [Общество]

Первые дворы, отремонтированные этим летом, готовят к сдаче в Вологде

В Вологде в этом году запланирован ремонт 30 дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На данный момент подрядчик завершает ремонт первых дворовых территорий - у домов №№91-97 по ул. Чернышевского.  Перспективы реализации этой программы сегодня обсудил с жителями и подрядчиками мэр Вологды Сергей Воропанов.

«В этом году продолжаем комплексный подход в ремонте дворовых территорий. Считаю, что это целесообразно, с учетом общего трафика и транзита для дворов, расположенных по соседству. В 2022 году на эту работу при поддержке Губернатора области Олега Кувшинникова выделено свыше 180 млн рублей. В целом же проект реализуется в городе с 2017 года, за это время отремонтировали свыше 230 дворов», - сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Во дворах на ул. Чернышевского, 91-97 работы начались в середине апреля. Готовность этих территорий составляет более 80%. Уложен новый асфальт, заменены бортовые камни, сейчас рабочие выполняют благоустройство: подрезают ветки, обустраивают газон. Также вологжане попросили сделать отдельную пешеходную дорожку, выделив ее, например, с помощью установки полусфер.

«Во время прогулок у нас самая большая проблема была – наш двор. Я пользуюсь электросамокатом, и приходилось до самого выезда на улицу Чернышевского нести на себе и его, и два велосипеда для своих детей. Сейчас красота - сели у подъезда и поехали», - говорит жительница Заречья Татьяна Борисова.

«Территории для содержания расширились. Работы у дворника теперь больше, но уборка будет качественнее, поскольку территория ровная, без ям. Существенная подмога управляющей компании», -добавил директор УК «ВИСиС» Денис Хрипель.

К концу недели ремонты во дворах на Чернышевского планируется завершить, а на следующей неделе взять пробы асфальтового покрытия для проверки на качество в лаборатории.

На данный момент ремонты в разной степени готовности идут на 18 дворовых территориях. Их выполняют компания «Магистраль» и «ПКТ-Строй». Подрядчики дают на свою работу 5-летнюю гарантию.

Тэги: ремонт дворов

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