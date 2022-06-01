Выставка «Как на духу» откроется в галерее «Красный мост» в Вологде 3 июня

Картины Джанны Тутунджан, а также картины Татьяны Чистяковой, Антона Соколова и сестёр – Юлии и Анны Шабаевых можно будет увидеть на выставке «Как на духу…», которая откроется в галерее «Красный мост» 3 июня.

– Проект доступен к просмотру уже сейчас, если у вас нет возможности присутствовать на открытии, – сообщают организаторы.

Торжественное открытие состоится 3 июня в 17:00 в галерее «Красный мост» по адресу: Вологда, Набережная 6 Армии, 143.

В рамках открытия также состоится презентация сборника стихов Джанны Таджатовны Тутунджан «Как на духу...».

Выставка будет работать всё лето, посетить её можно будет ежедневно с 10:00 до 18:00. Выходной – пятница.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет. Организаторы рекомендуют лицам с признаками простуды или ОРВИ, а также людям в возрасте 65+ воздержаться от похода на мероприятие.

