Жительница Вожегодского района отсудила больше 15 тысяч рублей у хозяина собаки, которая её покусала

В Вожегодском районе суд рассмотрел иск местной жительницы С. к хозяину собаки, которая её покусала.

Она пояснила, что когда шла по улице в деревне Сосновица, на неё набросились два пса. Один из них укусил потерпевшую за руку.

«Женщина пояснила, что испытала сильный испуг и физическую боль в запястье. Ей пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью, она прошла назначенное ей лечение», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ветеринарная инспекция проверила факт нападения собак и установила, что хозяин животных разрешал им свободно и бесконтрольно гулять по деревне. При таких обстоятельствах суд взыскал с владельца псов 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и 5268 рублей возмещения имущественного ущерба в пользу потерпевшей.