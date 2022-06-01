В Бабушкинском районе водителя автогрейдера лишили прав за повторное управление ТС в пьяном виде

01.06.2022 [Общество]

В Бабушкинском районе суд вынес приговор 43-летнему местному жителю Б., признанному виновным в повторном управлении ТС в состоянии опьянения.

Сотрудники ГИБДД остановили мужчину, когда тот за рулём автогрейдера ехал по улице Советской села Рослятино. Состояние опьянения у него было установлено освидетельствованием. Выяснилось также, что ранее Б. уже был подвергнут административному наказанию за пьяную езду, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В качестве наказания суд назначил мужчине 250 часов обязательных работ и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Тэги: пьяный водитель, суд, водительские права, обязательные работы, приговор
фото пресс-службы судов Вологодской области

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