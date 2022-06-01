Следственный комитет предложил изменить порядок регистрации в соцсетях

Следственный комитет России предлагает изменить порядок регистрации в социальных сетях.

Существующая система идентификации пользователей социальных сетей не всегда позволяет фильтровать запрещенный контент, считает зампредседателя Следственного комитета России (СКР) Елена Леоненко. В СКР считают, что надо ввести новый порядок регистрации в социальных сетях, но пока не уточняют какой.

«На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента»,— сказала она изданию «РИА Новости».

В СКР считают, что важно вести качественный мониторинг запрещенной информации в соцсетях и вовремя ее блокировать.