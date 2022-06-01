В Вологде ищут свидетелей ДТП, в котором пострадали четыре человека

В Вологде полицейские ищут свидетелей ДТП, в котором пострадали четыре человека.
Как NewsVO сообщал ранее, авария произошла у дома № 55 на Окружном шоссе 16 января 2022 года. Автомобиль «Фольксваген Поло», выполняя разворот, столкнулся с «ВАЗ-2114». В результате пострадали оба водителя и две пассажирки автомобилей. Пассажирка «Фольксвагена» получила тяжкий вред здоровью.
«ОГИБДД УМВД России по г. Вологде обращается к возможным очевидцам данного происшествия: если Вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, являетесь непосредственным свидетелем ДТП, убедительно просим позвонить по телефону ГИБДД 8(8172)76-50-50, 8(8172)79-45-18, 8(8172)79-43-52, „112“ или следственный отдел № 1 СУ УМВД России по г. Вологде 8(8172)76-31-55», — сообщает пресс-служба городского отдела ГИБДД.