В Вологде ищут свидетелей ДТП, в котором пострадали четыре человека

В Вологде полицейские ищут свидетелей ДТП, в котором пострадали четыре человека.

Как NewsVO сообщал ранее, авария произошла у дома № 55 на Окружном шоссе 16 января 2022 года. Автомобиль «Фольксваген Поло», выполняя разворот, столкнулся с «ВАЗ-2114». В результате пострадали оба водителя и две пассажирки автомобилей. Пассажирка «Фольксвагена» получила тяжкий вред здоровью.