В Вологде ищут свидетелей ДТП, в котором пострадали четыре человека

01.06.2022 [Общество]

В Вологде полицейские ищут свидетелей ДТП, в котором пострадали четыре человека.

Как NewsVO сообщал ранее, авария произошла у дома № 55 на Окружном шоссе 16 января 2022 года. Автомобиль «Фольксваген Поло», выполняя разворот, столкнулся с «ВАЗ-2114». В результате пострадали оба водителя и две пассажирки автомобилей. Пассажирка «Фольксвагена» получила тяжкий вред здоровью.

«ОГИБДД УМВД России по г. Вологде обращается к возможным очевидцам данного происшествия: если Вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, являетесь непосредственным свидетелем ДТП, убедительно просим позвонить по телефону ГИБДД 8(8172)76-50-50, 8(8172)79-45-18, 8(8172)79-43-52, „112“ или следственный отдел № 1 СУ УМВД России по г. Вологде 8(8172)76-31-55», — сообщает пресс-служба городского отдела ГИБДД.

Тэги: ДТП, авария, поиск очевидцев, ГИБДД
Фото отдела ГИБДД по городу Вологде

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