Главный трофей Континентальной хоккейной лиги «Кубок Гагарина» прибыл в Череповец

01.06.2022 [Спорт]

Главный трофей Континентальной хоккейной лиги, «Кубок Гагарина» прибыл в Череповец. Его привез воспитанник череповецкого хоккея и нападающий ЦСКА, команды, которая в этом сезоне завоевала трофей Богдан Киселевич.

На встрече с руководством ПАО «Северсталь» и коллективом ДТРК (дирекция по техническому развитию и качеству) Богдан рассказал о своей карьере, мотивации и секрете успеха. Все желающие могли сфотографироваться с кубком и взять автограф у нападающего, сообщает Пресс-служба ХК «Северсталь».

По традиции каждый игрок команды, которая выиграла «Кубок Гагарина», получает этот трофей в свое пользование.

Тэги: хоккей

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