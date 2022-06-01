Главный трофей Континентальной хоккейной лиги, «Кубок Гагарина» прибыл в Череповец. Его привез воспитанник череповецкого хоккея и нападающий ЦСКА, команды, которая в этом сезоне завоевала трофей Богдан Киселевич.

На встрече с руководством ПАО «Северсталь» и коллективом ДТРК (дирекция по техническому развитию и качеству) Богдан рассказал о своей карьере, мотивации и секрете успеха. Все желающие могли сфотографироваться с кубком и взять автограф у нападающего, сообщает Пресс-служба ХК «Северсталь».

По традиции каждый игрок команды, которая выиграла «Кубок Гагарина», получает этот трофей в свое пользование.